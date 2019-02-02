Росія призупиняє участь у ДРСМД

"Ми зробимо наступне. Наша відповідь буде дзеркальна. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь в договорі, і ми припиняємо", - розповів Путін.



Також Путін доручив припинити спроби ініціювати переговори з питання ДРСМД.



"Всі наші пропозиції, як і раніше, в сфері обмеження ракет середньої і меншої дальності залишаються на столі, двері для переговорів відкриті", - зазначив Путін.



Також Путін попросив обидва відомства надалі не ініціювати ніяких переговорів з цієї проблеми.



"Почекаємо, поки наші партнери дозріють для того, щоб вести з нами рівноправний, змістовний діалог з цієї найважливішої тематики - і для нас, і для наших партнерів, так і для всього світу",- сказав Путін.



Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.



Як повідомляв УНН, посольство РФ вважає, що Лондон повинен повернути США на переговори з ДРСМД. Раніше в п’ятницю керівник МЗС Британії висловив на своїй сторінці в Twitter повну солідарність з рішенням США про призупинення виконання ДРСМД, додавши, що відповідальність за припинення дії договору буде лежати на Росії, якщо вона через півроку не змінить лінії своїх дій.