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Росія призупиняє участь у ДРСМД

Росія призупиняє участь у ДРСМД

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми зробимо наступне. Наша відповідь буде дзеркальна. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь в договорі, і ми припиняємо", - розповів Путін.

Також Путін доручив припинити спроби ініціювати переговори з питання ДРСМД.

"Всі наші пропозиції, як і раніше, в сфері обмеження ракет середньої і меншої дальності залишаються на столі, двері для переговорів відкриті", - зазначив Путін.

Також Путін попросив обидва відомства надалі не ініціювати ніяких переговорів з цієї проблеми.

"Почекаємо, поки наші партнери дозріють для того, щоб вести з нами рівноправний, змістовний діалог з цієї найважливішої тематики - і для нас, і для наших партнерів, так і для всього світу",- сказав Путін.

Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.

Як повідомляв УНН, посольство РФ вважає, що Лондон повинен повернути США на переговори з ДРСМД. Раніше в п’ятницю керівник МЗС Британії висловив на своїй сторінці в Twitter повну солідарність з рішенням США про призупинення виконання ДРСМД, додавши, що відповідальність за припинення дії договору буде лежати на Росії, якщо вона через півроку не змінить лінії своїх дій.

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