Россия приостанавливает участие в ДРСМД

"Мы сделаем следующее. Наш ответ будет зеркальный. Американские партнеры объявили о том, что они прекращают свое участие в договоре, и мы прекращаем", - рассказал Путин.



Также Путин поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД.



"Все наши предложения по-прежнему, в сфере ограничения ракет средней и меньшей дальности остаются на столе, двери для переговоров открыты", - отметил Путин.



Также Путин попросил оба ведомства в дальнейшем не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.



"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог с этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, так и для всего мира", - сказал Путин.



Напомним, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США.



Как сообщал УНН, посольство РФ считает, что Лондон должен вернуть США на переговоры с ДРСМД. Ранее в пятницу глава МИД Великобритании выразил на своей странице в Twitter полную солидарность с решением США о приостановлении исполнения ДРСМД, добавив, что ответственность за прекращение действия договора будет лежать в России, если она через полгода не изменит линии своих действий.