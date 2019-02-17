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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127005 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145221 просмотра

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Китай надеется на возвращение России и США к выполнению ДРСМД

Китай надеется на возвращение России и США к выполнению ДРСМД

Киев  •  УНН

 • 9928 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Китай выражает надежду на возвращение России и Соединенных Штатов к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом поздно в субботу заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комитета ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

"Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД. Мы также выступаем против придания договору многостороннего характера", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводит агентство Синьхуа.

"Китайская сторона выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности. Односторонне заявление Соединенных штатов о выходе из ДРСМД будет иметь серьезные последствия и вызывает озабоченность международного сообщества", - подчеркнул политик.

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Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 МИД РФ выразил упрек США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

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2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.

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