Китай надеется на возвращение России и США к выполнению ДРСМД

"Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД. Мы также выступаем против придания договору многостороннего характера", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводит агентство Синьхуа.

"Китайская сторона выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности. Односторонне заявление Соединенных штатов о выходе из ДРСМД будет иметь серьезные последствия и вызывает озабоченность международного сообщества", - подчеркнул политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай отверг предложение Германии принять участие в переговорах по ДРСМД

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 МИД РФ выразил упрек США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказ от ДРСМД приведет к непредсказуемости мировой политики - Горбачев

2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы обгоним РФ и Китай по затратам на ракетные вооружения в случае необходимости - Трамп