Відмова від ДРСМД призведе до непередбачуваності світової політики - Горбачов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що відмова від Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) загрожує безпеці всіх країн і призведе до хаотичності та непередбачуваності світової політики. Про це він заявив у своїй статті, опублікованій в одній з російських газет, передає УНН.
“Результатом нинішнього деструктивного повороту буде зовсім інша: дестабілізація світової стратегічної ситуації, нова гонка озброєнь, все більша хаотичність і непередбачуваність світової політики. Від цього постраждає безпека всіх країн, в тому числі США. Така логіка всіх стихійних, неконтрольованих процесів”, — пише Горбачов .
Крім того, колишній президент СРСР звернувся до членів Конгресу США із закликом розпочати діалог з Росією з проблеми ядерної зброї. “Я хочу звернутися до американців, особливо до членів конгресу — республіканців і демократів. Шкодую, що гостра внутрішньополітична ситуація, що склалася в США в останні роки, призвела фактично до зриву діалогу між нашими країнами по всьому порядку денному, і в тому числі з проблем ядерного зброї. Пора подолати міжпартійні суперечності і почати серйозну розмову. Упевнений, що Росія буде до нього готова”, — йдеться в статті.
Горбачов підкреслив, що політикам необхідно осмислити ситуацію, що склалася і діяти так, щоб не привести світ до нової гонки озброєнь.
Як зазначав УНН, Горбачов заявив, що світ знаходиться на межі нової гонки озброєнь і конфронтації.