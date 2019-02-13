Відмова від ДРСМД призведе до непередбачуваності світової політики - Горбачов

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що відмова від Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) загрожує безпеці всіх країн і призведе до хаотичності та непередбачуваності світової політики. Про це він заявив у своїй статті, опублікованій в одній з російських газет, передає УНН.