Горбачов заявив, що світ знаходиться на межі нової гонки озброєнь і конфронтації

Як зазначив Горбачов, його перша “серйозна розмова” з Бушем-старшим мала місце в грудні 1987 року. Горбачов в той час здійснював візит до Вашингтона, а Буш-старший був віце-президентом США. Як зазначив колишній генсек ЦК КПРС, Буш-старший проводжав його по шляху на базу ВПС США. “Джордж запропонував, щоб він поїхав в моїй машині, це було незвично, безумовно, не за протоколом”, — зазначив Горбачов.

“Пізніше з багатьох приводів ми згадували „розмову в машині“. Він вийшов за рамки звичайного обміну люб’язностями, — сказав колишній радянський лідер. — Ми погодилися, що відносини між нашими країнами вийшли на новий рівень і з’явилися нові можливості, які нам слід використовувати по максимуму”.

“Віце-президент запевнив мене, що, якщо він переможе на виборах (президента США), то він продовжить те, що ми почали з президентом (США Рональдом) Рейганом. І, що важливо, ми домовились, що у відносинах з третіми країнами ми не будемо підривати інтереси один одного”, — додав Горбачов.

Він зазначив, що після перемоги Буша-старшого в президентських перегонах у відносинах між країнами почасти “був втрачений імпульс”. Разом з тим, за словами Горбачова, пізніше на саміті на Мальті в 1989 році мав місце “прорив історичного масштабу”, а також “була підведена риска під холодною війною”. У 1991 році був підписаний Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).

“Я живо пам’ятаю нашу телефонну розмову 25 грудня, через кілька годин після того, як я оголосив про відхід у відставку з поста президента Радянського Союзу, — констатував Горбачов. — Ми провели огляд результатів нашої співпраці. Нашим головним досягненням була наша угоду про знищення тисяч одиниць ядерної зброї, стратегічної і тактичної. Разом ми допомогли припинити конфлікти в різних частинах світу. ми заклали основу партнерства між нашими країнами”.

“Ці результати, що мають історичне значення, зараз під загрозою. Світ зараз на межі нової конфронтації і нової гонки озброєнь”, — додав колишній радянський лідер.

“Джордж і я після відходу з державних посад часто обговорювали тривожні тенденції, які загрожували миру на планеті, — констатував Горбачов. — Іноді ми розходилися в оцінках подій, проте погоджувалися в одному: завершення холодної війни не було перемогою однієї сторони над іншою. Це був підсумок спільної роботи. Сьогодні лише спільними зусиллями ми можемо запобігти новій конфронтації і відвести загрозу руйнівної війни, таким чином повернувши перспективи на встановлення нового світового порядку — більш безпечного, більш справедливого і більш людяного”.

Нагадуємо, на Капітолійському пагорбі пройшла церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим.