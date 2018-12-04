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На Капітолійському пагорбі проходить церемонія прощання з Джорджем Бушем-старшим

Київ • УНН

 • 18302 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Церемонія прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем, який помер в п’ятницю на 95-му році життя, проходить на Капітолійському пагорбі. Труна з його тілом була доставлена з Х’юстона (штат Техас) в Вашингтон і встановлена в центральному залі — Ротонді — будівлі конгресу США, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Після того, як труна з тілом колишнього американського лідера під салют з рушниць була доставлена в будівлю Капітолію, перед численними присутніми, серед яких були в тому числі законодавці, члени адміністрації та вашингтонський істеблішмент, виступив віце-президент Майкл Пенс, який до того, як зайняти свою нинішню посаду, був сенатором від штату Індіана. Серед присутніх був також Джордж Буш-молодший з сім’єю.

Починаючи з 19:30 за місцевим часом понеділка (2:30 вівторка за Києвом), і до 07:00 ранку середи (14:00 за Києвом) з колишнім главою американської адміністрації в будівлі Капітолія зможуть попрощатися колишні і нинішні керівники іноземних держав, глави іноземних дипломатичних місій, політики та тисячі американців.

Поминальна служба пройде в середу 5 грудня об 11:00 (18:00 у Києві) в Кафедральному соборі у Вашингтоні, вона стане 34-ою національною меморіальною службою в американській столиці (попередня відбулася 1 вересня, коли прощалися з американським сенатором Джоном Маккейном). В цей день, згідно з виконавчим указом президента США Дональда Трампа, не працюватиме велика частина федерального уряду. Службу в Кафедральному соборі відвідає глава держави зі своєю дружиною Меланією.

#Remembering41 pic.twitter.com/9xbFYlZzNs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2018 р.

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