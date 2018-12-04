На Капитолийском холме проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

После того, как гроб с телом бывшего американского лидера под ружейный салют был доставлен в здание Капитолия, перед многочисленными собравшимися, среди которых были в том числе законодатели, члены администрации и вашингтонский истеблишмент, выступил вице-президент Майкл Пенс, который до того, как занять свою нынешнюю должность, был сенатором от штата Индиана. В числе присутствовавших был также Джордж Буш-младший с семьей.

Начиная с 19:30 по местному времени понедельника (02:30 вторника по Киеву), и до 07:00 утра среды (14:00 по Киеву) с бывшим главой американской администрации в здании Капитолия смогут попрощаться бывшие и нынешние руководители иностранных государств, главы иностранных дипломатических миссий, политики и тысячи американцев.

Поминальная служба пройдет в среду 5 декабря в 11:00 (18:00 в Киеве) в Кафедральном соборе в Вашингтоне, она станет 34-й национальной мемориальной службой в американской столице (предыдущая состоялась 1 сентября, когда прощались с американским сенатором Джоном Маккейном). В этот день, согласно исполнительному указу президента США Дональда Трампа, не будет работать большая часть федерального правительства. Службу в Кафедральном соборе посетит глава государства со своей супругой Меланьей.

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