На Капитолийском холме проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем, который умер в пятницу на 95-м году жизни, проходит на Капитолийском холме. Гроб с его телом был доставлен из Хьюстона (штат Техас) в Вашингтон и установлен в центральном зале — Ротонде — здания конгресса США, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
После того, как гроб с телом бывшего американского лидера под ружейный салют был доставлен в здание Капитолия, перед многочисленными собравшимися, среди которых были в том числе законодатели, члены администрации и вашингтонский истеблишмент, выступил вице-президент Майкл Пенс, который до того, как занять свою нынешнюю должность, был сенатором от штата Индиана. В числе присутствовавших был также Джордж Буш-младший с семьей.
Начиная с 19:30 по местному времени понедельника (02:30 вторника по Киеву), и до 07:00 утра среды (14:00 по Киеву) с бывшим главой американской администрации в здании Капитолия смогут попрощаться бывшие и нынешние руководители иностранных государств, главы иностранных дипломатических миссий, политики и тысячи американцев.
Поминальная служба пройдет в среду 5 декабря в 11:00 (18:00 в Киеве) в Кафедральном соборе в Вашингтоне, она станет 34-й национальной мемориальной службой в американской столице (предыдущая состоялась 1 сентября, когда прощались с американским сенатором Джоном Маккейном). В этот день, согласно исполнительному указу президента США Дональда Трампа, не будет работать большая часть федерального правительства. Службу в Кафедральном соборе посетит глава государства со своей супругой Меланьей.
#Remembering41 pic.twitter.com/9xbFYlZzNs— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 грудня 2018 р.