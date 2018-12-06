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Горбачев заявил, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации

Киев • УНН

 • 10697 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что ему и 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему удалось заложить основу для партнерства между Москвой и Вашингтоном, однако сейчас эти достижения под угрозой, в мире возникла опасность новой конфронтации. Об этом говорится в статье Горбачева, опубликованной в журнале Time, передает УНН.

Горбачев заявил, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации

Как отметил Горбачев, его первый “серьезный разговор” с Бушем-старшим имел место в декабре 1987 года. Горбачев в то время совершал визит в Вашингтон, а Буш — старший был вице-президентом США. Как отметил бывший генсек ЦК КПСС, Буш-старший провожал его по пути на базу ВВС США. “Джордж предложил, чтобы он поехал в моей машине, это было необычно, определенно, не по протоколу”, — отметил Горбачев.

“Позже по многим поводам мы вспоминали „разговор в машине“. Он вышел за рамки обычного обмена любезностями, — сказал бывший советский лидер. — Мы согласились, что отношения между нашими странами вышли на новый уровень и появились новые возможности, которые нам следует использовать по максимуму”.

“Вице-президент заверил меня, что, если он победит на выборах (президента США), то он продолжит то, что мы начали с президентом (США Рональдом) Рейганом. И, что важно, мы уговорились, что в отношениях с третьими странами мы не будем подрывать интересы друг друга”, — добавил Горбачев.

Он отметил, что после победы Буша-старшего в президентской гонке в отношениях между странами отчасти “был потерян импульс”. Вместе с тем, по словам Горбачева, позже на саммите на Мальте в 1989 году имел место “прорыв исторического масштаба”, а также “была подведена черта под холодной войной”. В 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

“Я живо помню наш телефонный разговор 25 декабря, спустя несколько часов после того, как я объявил об уходе в отставку с поста президента Советского Союза, — констатировал Горбачев. — Мы провели обзор результатов нашего сотрудничества. Нашим главным достижением было наше соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического. Вместе мы помогли прекратить конфликты в различных частях мира. Мы заложили основу партнерства между нашими странами”.

“Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений”, — добавил бывший советский лидер.

“Джордж и я после ухода с государственных должностей часто обсуждали тревожные тенденции, которые угрожали миру на планете, — констатировал Горбачев. — Иногда мы расходились в оценках событий, однако соглашались в одном: завершение холодной войны было не победой одной стороны над другой. Это был итог совместной работы. Сегодня лишь общими усилиями мы можем предотвратить новую конфронтацию и отвести угрозу разрушительной войны, таким образом вернув перспективы на установление нового миропорядка — более безопасного, более справедливого и более человечного”.

Напоминаем, на Капитолийском холме прошла церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим.

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