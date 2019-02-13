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Отказ от ДРСМД приведет к непредсказуемости мировой политики - Горбачев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает безопасности всех стран и приведет к хаотичности и непредсказуемости мировой политики. Об этом он заявил в своей статье, опубликованной в одной из российских газет, передает УНН.

“Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США. Такова логика всех стихийных, неконтролируемых процессов”, — пишет Горбачев.

Кроме того, бывший президент СССР обратился к членам Конгресса США с призывом начать диалог с Россией по проблеме ядерного оружия. “Я хочу обратиться к американцам, особенно к членам конгресса — республиканцам и демократам. Сожалею, что острая внутриполитическая ситуация, сложившаяся в США в последние годы, привела фактически к срыву диалога между нашими странами по всей повестке дня, и в том числе по проблемам ядерного оружия. Пора преодолеть межпартийные противоречия и начать серьезный разговор. Уверен, что Россия будет к нему готова”, — говорится в статье.

Горбачев подчеркнул, что политикам необходимо осмыслить сложившуюся ситуацию и действовать так, чтобы не привести мир к новой гонке вооружений.

Как отмечал УНН, Горбачев заявил, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации.

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