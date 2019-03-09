Влада Китаю не хоче проводити саміт з США до завершення торгових суперечок

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КИЇВ. 9 березня. УНН.  Китайська влада засумнівалися в доцільності проведення зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна із президентом США Дональдом Трампом до того, як Пекін і Вашингтон не досягнуть остаточної домовленості у торгівельних питань. Про це повідомила в п'ятницю газета The Wall Street Journal (WSJ), передає УНН.

За словами джерел видання, “китайські офіційні особи відмовляються давати зобов’язання щодо проведення саміту до тих пір, поки у сторін не буде чіткої домовленості”. “Тиждень тому сторони, як здавалося, були близькі до узгодження чорновій версії угоди”, — констатує газета. Однак, за її даними, “китайське керівництво було приголомшено тим, що зустріч Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином у В’єтнамі була невдалою”.

Як зазначає видання, “рішення Трампа раптово перервати консультації та піти викликало побоювання, що на можливому саміті в маєтку Трампа „Мар-а-Лаго“ у Флориді пізніше в цьому місяці на голови КНР Сі Цзіньпіна можуть чинити тиск, поставивши перед вибором в ультимативній формі”. У зв’язку з цим влада Китаю “хоче, щоб саміт був, по суті, церемонією підписання (угоди), ніж додатковим раундом консультацій, які можуть завершитися невдачею”.

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У публікації наводиться коментар посла США в КНР Террі Бранстеда. За його словами, “домовленість здебільшого вироблена”, проте, з точки зору Вашингтона, на саміті могли б узгодити деякі питання, що стало б “заключними штрихами”. Бранстед констатував, що сторони, зокрема, поки не досягли домовленості щодо механізму, який дозволить здійснювати контроль над дотриманням підсумкової угоди.

Минулого тижня WSJ повідомила, що китайська сторона готова прискорити зняття обмежень, що стосуються іноземного володіння автомобілебудівними компаніями, а також нарощувати обсяги закуповуваних в США товарів. Влада КНР, як відзначала газета, також погодяться на придбання китайською корпорацією Sinopec зрідженого природного газу на 18 млрд доларів у американської Cheniere Energy.

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На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше. Термін ув’язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

Як повідомляв УНН, Китайська сторона заявила, що захистить Huawei та інші телекомунікаційні компанії країни.

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