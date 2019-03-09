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Власти Китая не хочет проводить саммит по США до завершения торговых споров

Власти Китая не хочет проводить саммит по США до завершения торговых споров

Киев  •  УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом до того, как Пекин и Вашингтон не достигнут окончательной договоренности в торговых вопросов. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal (WSJ), передает УНН.

По словам источников издания, "китайские официальные лица отказываются давать обязательства по проведению саммита до тех пор, пока у сторон не будет четкой договоренности". "Неделю назад стороны, казалось, были близки к согласованию черновой версии соглашения", - констатирует газета. Однако, по ее данным, "китайское руководство было ошеломленно тем, что встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме была неудачной".

Как отмечает издание, "решение Трампа внезапно прервать консультации и пойти вызвало опасения, что на возможном саммите в имении Трампа" Мар-а-Лаго "во Флориде позже в этом месяце на председателя КНР Си Цзиньпина могут оказывать давление, поставив перед выбором в ультимативной форме". В связи с этим власти Китая "хочет, чтобы саммит был, по сути, церемонией подписания (соглашения), чем дополнительным раундом консультаций, которые могут завершиться неудачей".

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В публикации приводится комментарий посла США в КНР Терри Бранстеда. По его словам, "договоренность основном произведена", однако, с точки зрения Вашингтона, на саммите могли бы согласовать некоторые вопросы, стало бы "заключительными штрихами". Бранстед констатировал, что стороны, в частности, пока не достигли договоренности о механизме, который позволит осуществлять контроль над соблюдением итогового соглашения.

На прошлой неделе WSJ сообщила, что китайская сторона готова ускорить снятие ограничений, касающихся иностранного владения автомобилестроительная компания, а также наращивать объемы закупаемых в США товаров. Власти КНР, как отмечала газета, также согласятся на приобретение китайской корпорацией Sinopec сжиженного природного газа на 18 млрд долларов в американской Cheniere Energy.

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В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев мероприятий, направленных на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торгового соглашения истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Как сообщал УНН, Китайская сторона заявила, что защитит Huawei и другие телекоммуникационные компании страны.

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