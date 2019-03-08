Tesla отримає позику в розмірі 521 млн доларів на будівництво заводу в Шанхаї

КИЇВ. 8 березня. УНН. Американський виробник електромобілів Tesla підписав угоду про отримання позики в розмірі 3,5 млрд юанів (521 млн доларів) для будівництва заводу в Шанхаї. Про це повідомив у четвер телеканал CNBC з посиланням на дані, отримані від Tesla, передає УНН.