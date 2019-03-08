Tesla отримає позику в розмірі 521 млн доларів на будівництво заводу в Шанхаї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Американський виробник електромобілів Tesla підписав угоду про отримання позики в розмірі 3,5 млрд юанів (521 млн доларів) для будівництва заводу в Шанхаї. Про це повідомив у четвер телеканал CNBC з посиланням на дані, отримані від Tesla, передає УНН.
Телеканал нагадує, що влада Шанхаю в середу інформували про те, що будівництво складального цеху заводу Tesla має бути завершено в травні.
Новий завод стане першим для компанії за межами США, а також першим підприємством в автомобільній промисловості в Китаї зі стовідсотковим іноземним капіталом. Угода про будівництво заводу була підписана Tesla в липні 2018 року з адміністрацією району Ліньган і корпорацією "Ліньган". До 2020 року на ньому планується запустити збірку електрокарів Model 3 і поступово вийти на річний обсяг виробництва до 500 тисяч автомобілів.
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На початку серпня 2018 року агентство Bloomberg повідомило про готовність Tesla вкласти в цей проект 5 млрд доларів, а також про можливості залучення коштів в Китаї для часткового фінансування проекту. Глава компанії Ілон Маск позначив 2 млрд доларів як суму, необхідну для забезпечення рівня виробництва в 250 тисяч електромобілів на рік.
Як повідомляв УНН, Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія представить кросовер-SUV Model Y 14 березня у лос-анджелеській Design Studio у Хоторні в американському штаті Каліфорнія.
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