Tesla получит кредит в размере 521 млн долларов на строительство завода в Шанхае
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla подписал соглашение о получении займа в размере 3,5 млрд юаней (521 млн долларов) для строительства завода в Шанхае. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на данные, полученные от Tesla, передает УНН.
Телеканал напоминает, что власти Шанхая в среду информировали о том, что строительство сборочного цеха завода Tesla должно быть завершено в мае.
Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla в июле 2018 году с администрацией района Линьган и корпорацией “Линьган”. К 2020 году на нем планируется запустить сборку электрокаров Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тысяч автомобилей.
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В начале августа 2018 года агентство Bloomberg сообщило о готовности Tesla вложить в этот проект 5 млрд долларов, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта. Глава компании Маск обозначил 2 млрд долларов как сумму, необходимую для обеспечения уровня производства в 250 тысяч электромобилей в год.
Как сообщал УНН, Генеральный директор компании Tesla Маск сообщил, что компания представит кроссовер-SUV Model Y 14 марта в лос-анджелесской Design Studio в Хоторне в американском штате Калифорния.
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