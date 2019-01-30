Збитки Tesla за 2018 рік становлять майже 1 млрд доларів

Як наголошується в поширених даних, загальна виручка компанії за 2018 рік склала при цьому приблизно 21,4 млрд доларів, що є рекордом для неї за весь час існування. У четвертому кварталі 2018 року виручка піднялася до 7,2 млрд доларів.

Чистий прибуток за три останніх місяці 2018 року склала приблизно 139,4 млн доларів. У третьому кварталі даний показник знаходився на позначці 311,5 млн доларів. Таким чином, як зазначає портал The Verge, це перший випадок в історії Tesla, коли за підсумками двох кварталів поспіль компанія фіксує прибуток. При цьому в опублікованій звітності автовиробник виступив з прогнозом, що кожен квартал 2019 року для нього буде прибутковим.

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Tesla також заявила, що планує досягти обіцяних обсягів випуску електромобілів Model 3 в 500 тис. машин на рік між четвертим кварталом 2019 року і другим кварталом 2020 го. Раніше планувалося, що даний показник буде досягнутий вже в 2018 році, однак цього не сталося.

Довідка УНН: Компанія Tesla була заснована в 2003 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в американському місті Пало-Альто (штат Каліфорнія). Спочатку Tesla спеціалізувалася на виробництві виключно електромобілів, проте пізніше також стала займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопітельних систем.

Як повідомляв УНН, автомобілі Tesla будуть при спробі пограбування вмикати твір Йоганна Себастьяна Баха “Токката і фуга ре мінор”. Це передбачено новою системою безпеки електромобіля.

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