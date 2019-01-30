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Убытки Tesla за 2018 год составляют почти 1 млрд долларов

Убытки Tesla за 2018 год составляют почти 1 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 14119 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Убытки американской компании Tesla, занимающаяся производством электромобилей, за прошлый год составили около 976 млн долларов (5,72 долларов на акцию). Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность Tesla, передает УНН.

Как отмечается в распространенных данных, общая выручка компании за 2018 год составила при этом примерно 21,4 млрд долларов, что является рекордом для нее за все время существования. В четвертом квартале 2018 года выручка поднялась до 7,2 млрд долларов.

Чистая прибыль за три последних месяца 2018 года составила примерно 139,4 млн долларов. В третьем квартале данный показатель находился на отметке 311,5 млн долларов. Таким образом, как отмечает портал The Verge, это первый случай в истории Tesla, когда по итогам двух кварталов подряд компания фиксирует прибыль. При этом в опубликованной отчетности автопроизводитель выступил с прогнозом, что каждый квартал 2019 года для него будет прибыльным.

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Tesla также заявила, что планирует достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 в 500 тыс. машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го. Ранее планировалось, что данный показатель будет достигнут уже в 2018 году, однако этого не произошло.

Справка УНН: Компания Tesla была основана в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала Tesla специализировалась на производстве исключительно электромобилей, однако позднее также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Как сообщал УНН, автомобили Tesla будут при попытке ограбления включать произведение Иоганна Себастьяна Баха "Токката и фуга ре минор". Это предусмотрено новой системой безопасности электромобиля.

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