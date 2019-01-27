Автомобілі Tesla відлякуватимуть крадіїв музикою Баха
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Автомобілі Tesla будуть при спробі пограбування вмикати твір Йоганна Себастьяна Баха “Токката і фуга ре мінор”. Це передбачено новою системою безпеки електромобіля, повідомив засновник Tesla Ілон Маск, передає УНН.
“Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха „Токката і фуга ре мінор“ під час пограбування”, — написав Ілон Маск у своєму мікроблозі у Twitter.
Зокрема, мільярдер додав, що варіації композицій можуть змінюватись.
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“А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці”, — додав засновник Tesla.
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Як повідомляв УНН, водій електромобіля Tesla Model S, який потрапив на минулому тижні в аварію в штаті Юта, стверджує, що в момент аварії транспортний засіб управлявся за допомогою системи електронного асистента.
But, occasionally, the metal versionhttps://t.co/ogHYUPoA9z— Elon Musk (@elonmusk) 27 січня 2019 р.