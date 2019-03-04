Tesla нарешті покаже кросовер Model Y
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія представить кросовер-SUV Model Y 14 березня у лос-анджелеській Design Studio у Хоторні в американському штаті Каліфорнія, передає УНН.
"Представлення Model Y буде 14 березня в лос-анджелеській Design Studio", - повідомив Маск у Twitter.
З його слів, Model Y, будучи SUV, приблизно на 10% більший, ніж Model 3, тому буде коштувати приблизно на 10% більше і мати трохи менший період для використання, оскільки у ньому буде використовуватися та ж батарея, що і у седана.
Більш детальна інформація буде надана на заході, у тому числі про ціну. Модель Y буде представлена після того, як Tesla нарешті випустила модель Model 3 за 35 тисяч доларів, відзначає Mashable.
Нагадаємо, Tesla оголосила про повний перехід продажів електрокарів у режим онлайн.
Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio— Elon Musk (@elonmusk) 3 березня 2019 р.