Tesla нарешті покаже кросовер Model Y

"Представлення Model Y буде 14 березня в лос-анджелеській Design Studio", - повідомив Маск у Twitter.

З його слів, Model Y, будучи SUV, приблизно на 10% більший, ніж Model 3, тому буде коштувати приблизно на 10% більше і мати трохи менший період для використання, оскільки у ньому буде використовуватися та ж батарея, що і у седана.

Більш детальна інформація буде надана на заході, у тому числі про ціну. Модель Y буде представлена ​​після того, як Tesla нарешті випустила модель Model 3 за 35 тисяч доларів, відзначає Mashable.

Нагадаємо, Tesla оголосила про повний перехід продажів електрокарів у режим онлайн.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio