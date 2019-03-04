Tesla наконец покажет кроссовер Model Y

"Представление Model Y будет 14 марта в лос-анджелесской Design Studio", - сообщил Маск в Twitter.

По его словам, Model Y, будучи SUV, примерно на 10% больше, чем Model 3, поэтому будет стоить примерно на 10% больше и иметь период для использования меньше, поскольку в нем будет использоваться та же батарея, что и у седана.

Более подробная информация будет предоставлена ​​на мероприятии, в том числе о цене. Модель Y будет представлена ​​после того, как Tesla наконец выпустила модель Model 3 за 35 тысяч долларов, отмечает Mashable.

Напомним, Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров в режим онлайн.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio