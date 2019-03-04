Tesla наконец покажет кроссовер Model Y
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания представит кроссовер-SUV Model Y 14 марта в лос-анджелесской Design Studio в Хоторне в американском штате Калифорния, передает УНН.
"Представление Model Y будет 14 марта в лос-анджелесской Design Studio", - сообщил Маск в Twitter.
По его словам, Model Y, будучи SUV, примерно на 10% больше, чем Model 3, поэтому будет стоить примерно на 10% больше и иметь период для использования меньше, поскольку в нем будет использоваться та же батарея, что и у седана.
Более подробная информация будет предоставлена на мероприятии, в том числе о цене. Модель Y будет представлена после того, как Tesla наконец выпустила модель Model 3 за 35 тысяч долларов, отмечает Mashable.
Напомним, Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров в режим онлайн.
Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio- Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019