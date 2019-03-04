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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25009 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116877 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120311 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122766 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121714 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117230 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145155 просмотра

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Tesla наконец покажет кроссовер Model Y

Tesla наконец покажет кроссовер Model Y

Киев  •  УНН

 • 13413 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил, что компания представит кроссовер-SUV Model Y 14 марта в лос-анджелесской Design Studio в Хоторне в американском штате Калифорния, передает УНН.

"Представление Model Y будет 14 марта в лос-анджелесской Design Studio", - сообщил Маск в Twitter.

По его словам, Model Y, будучи SUV, примерно на 10% больше, чем Model 3, поэтому будет стоить примерно на 10% больше и иметь период для использования меньше, поскольку в нем будет использоваться та же батарея, что и у седана.

Более подробная информация будет предоставлена ​​на мероприятии, в том числе о цене. Модель Y будет представлена ​​после того, как Tesla наконец выпустила модель Model 3 за 35 тысяч долларов, отмечает Mashable.

Напомним, Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров в режим онлайн.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio

- Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019

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