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Tesla оголосила про повний перехід продажів електрокарів у режим онлайн

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія Tesla повністю перейшла на продажу в режимі онлайн з метою раніше обіцяного довести роздрібну вартість базового електрокара “Model 3” до 35 тис доларів. Про це йдеться в опублікованому в четвер повідомленні Tesla, передає УНН.

Компанія уточнила, що відтепер два варіанти “Model 3” продаються за 35 і 37 тис доларів. Другий варіант передбачає збільшення на 9% дальності їзди без підзарядки і потужності двигуна, а також новий салон. Ці гідності обійдуться споживачеві тільки на 6% дорожче, стверджує виробник.

“Щоб домогтися таких розцінок при збереженні рентабельності, Tesla переводить продажу своєї продукції у світі виключно в режим онлайн”, — підкреслила компанія, обіцяючи, що процедура покупки її електрокарів за допомогою стільникового телефону на території Північної Америки займають тепер близько однієї хвилини.

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Для повернення автомобіля в разі невдоволення покупця буде потрібно не більше семи днів.

Довідка УНН: “Model 3” являє собою бюджетну версію більш дорогих “Model X” і “Model S”. У своїй базовій комплектації машина здатна проїхати без підзарядки 220 миль (близько 350 км). Її максимальна швидкість становить 210 км/ч, час розгону до 100 км/год займає менше шести секунд.

Як повідомляв УНН, збитки американської компанії Tesla, що займається виробництвом електромобілів, за минулий рік склали близько 976 млн доларів (5,72 доларів на одну акцію).

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