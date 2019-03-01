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13:20 • 21462 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 43759 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124495 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

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Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров в режим онлайн

Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров в режим онлайн

Киев  •  УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания Tesla полностью перешла на продажу в режиме онлайн с целью ранее обещанного довести розничную стоимость базового электрокара "Model 3" до 35 тыс долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Tesla, передает УНН.

Компания уточнила, что отныне два варианта "Model 3" продаются по 35 и 37 тыс долларов. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.

"Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн", - подчеркнула компания, обещая, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки занимают теперь около одной минуты.

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Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.

Справка УНН: "Model 3" представляет собой бюджетную версию более дорогих "Model X" и "Model S". В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.

Как сообщал УНН, убытки американской компании Tesla, занимающаяся производством электромобилей, за прошлый год составили около 976 млн долларов (5,72 долларов на акцию).

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