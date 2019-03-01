Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров в режим онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания Tesla полностью перешла на продажу в режиме онлайн с целью ранее обещанного довести розничную стоимость базового электрокара "Model 3" до 35 тыс долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Tesla, передает УНН.
Компания уточнила, что отныне два варианта "Model 3" продаются по 35 и 37 тыс долларов. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.
"Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн", - подчеркнула компания, обещая, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки занимают теперь около одной минуты.
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Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.
Справка УНН: "Model 3" представляет собой бюджетную версию более дорогих "Model X" и "Model S". В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.
Как сообщал УНН, убытки американской компании Tesla, занимающаяся производством электромобилей, за прошлый год составили около 976 млн долларов (5,72 долларов на акцию).