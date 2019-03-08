Пекін захистить Huawei та інші телекомунікаційні компанії Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Китайська влада має намір забезпечити захист національних телекомунікаційних компаній, в тому числі Huawei і її фінансового директора Мен Ваньчжоу. Про це заявив в п'ятницю член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван І, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН.
"Що стосується цієї проблеми, ми вже вжили і будемо опрацьовувати нові заходи для її вирішення, ми маємо намір твердо захищати інтереси китайських компаній і громадян КНР, захищати їх законні права", - зазначив він, виступаючи на прес-конференції.
Huawei опинилася під загрозою економічних санкцій на світовому рівні після того, як США і Австралія звинуватили її в технічному шпигунстві і зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання, що використовується в різних країнах світу. На хвилі цих звинувачень в Канаді за запитом США 1 грудня 2018 року було затримано фіндиректор Huawei Мен Ваньчжоу, яку в Вашингтоні підозрюють в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. Польська влада 11 січня затримали співробітника корпорації Huawei за підозрою в шпигунстві на користь КНР.
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Довідка УНН: Huawei Technologies Co. Ltd - одна з найбільших в світі телекомунікаційних компаній, лідер в галузі обладнання для мереж 4G і розгортання мереж 5G. У грудні 2018 року компанія спрогнозувала виручку до 100 млрд доларів за підсумками року. Huawei працює в більш ніж 170 країнах, має близько 180 тис. співробітників. Штаб-квартира концерну розташована в місті Шеньчжень (Китай).
Нагадаємо, Міністерство юстиції Канади повідомило про початок процедури екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу.
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