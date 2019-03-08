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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 13:58 • 119320 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149525 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116534 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141071 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Пекин защитит Huawei и другие телекоммуникационные компании Китая

Пекин защитит Huawei и другие телекоммуникационные компании Китая

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Китайские власти намерены обеспечить защиту национальных телекоммуникационных компаний, в том числе Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу. Об этом заявил в пятницу член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

"Что касается этой проблемы, мы уже приняли и будем обрабатывать новые меры для ее решения, мы намерены твердо защищать интересы китайских компаний и граждан КНР, защищать их законные права", - отметил он, выступая на пресс-конференции.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования, используемого в различных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря 2018 года был задержан финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

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Справка УНН: Huawei Technologies Co. Ltd - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, лидер в области оборудования для сетей 4G и развертывания сетей 5G. В декабре 2018 году компания спрогнозировала выручку в 100 млрд долларов по итогам года. Huawei работает в более чем 170 странах, имеет около 180 тыс. сотрудников. Штаб-квартира концерна находится в городе Шэньчжэнь (Китай).

Напомним, Министерство юстиции Канады сообщило о начале процедуры экстрадиции в США финансовой директора китайского технологического концерна Huawei Мэн Ваньчжоу.

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