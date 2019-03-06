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Адвокати вбачають політичний аспект в затриманні фіндиректора Huawei

Адвокати вбачають політичний аспект в затриманні фіндиректора Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Адвокати фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу вказали на можливий політичний характер її затримання в Канаді за запитом про екстрадицію США. Про це в середу повідомила газета Vancouver Star, інформує УНН.

За її даними, в ході слухань у середу в Ванкувері в Верховному суді канадської провінції Британська Колумбія про це заявив один з адвокатів фіндиректора Річард Пек. Як аргумент він навів заяву президента США Дональда Трампа, який ще в грудні минулого року заявив, що міг би втрутитися в справу міністерства юстиції США щодо фінансового директора Huawei в разі, якщо це послужило б інтересам національної безпеки країни або допомогло б укласти торговельну угоду з КНР. Раніше влада Канади категорично виключила будь-яке політичне втручання в цю ситуацію з боку Оттави.

В ході слухань в середу захист і обвинувачення домовилися про їхнє продовження 8 травня через “дуже незвичайний характер цієї справи”, яка містить “значну кількість сторінок”. Також на таке рішення вплинув той факт, що минулого тижня Мен Ваньчжоу подала цивільний позов до канадської влади в зв’язку зі своїм затриманням в Канаді за запитом про екстрадицію США. Позивач стверджує, що Управління прикордонних служб Канади, національна поліція і канадський уряд порушили її конституційні права.

Як повідомляв УНН, уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei.

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