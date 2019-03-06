Адвокаты видят политический аспект в задержании финдиректора Huawei

По ее данным, в ходе слушаний в среду в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия об этом заявил один из адвокатов финдиректора Ричард Пек. В качестве аргумента он привел заявление президента США Дональда Трампа, который еще в декабре прошлого года заявил, что мог бы вмешаться в дело министерства юстиции США в отношении финансового директора Huawei в случае, если это послужило бы интересам национальной безопасности страны или помогло бы заключить торговую сделку с КНР. Ранее власти Канады категорически исключили какое-либо политическое вмешательство в эту ситуацию со стороны Оттавы.

В ходе слушаний в среду защита и обвинение договорились об их продолжении 8 мая из-за “очень необычного характера этого дела”, которое содержит “значительное количество страниц”. Также на такое решение повлиял тот факт, что на прошлой неделе Мэн Ваньчжоу подала гражданский иск к канадским властям в связи со своим задержанием в Канаде по запросу об экстрадиции США. Истец утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права.

Как сообщал УНН, правительство Канады готово экстрадировать в США финдиректорку Huawei.