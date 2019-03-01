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Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei

Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство юстиції Канади повідомило про початок процедури екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу. Про це йдеться в поширеній у п’ятницю, 1 березня, заяві канадського відомства, передає УНН.

Водночас у мін’юсті Канади наголосили, що початок процедури екстрадиції — це лише перший крок.

В якості наступного Верховний суд провінції Британська Колумбія 6 березня повинен розпочати розгляд справи й призначити слухання, йдеться в повідомленні відомства. Остаточне рішення про екстрадицію громадянки КНР до США має ухвалити міністр юстиції Канади, нагадує агенція новин AP.

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Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

Німеччина висловила підтримку Канаді в її суперечці з Китаєм щодо компанії Huawei.

Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

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Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.

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