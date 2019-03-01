Правительство Канады готово экстрадировать в США финдиректора Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Министерство юстиции Канады сообщило о начале процедуры экстрадиции в США финансового директора китайского технологического концерна Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 1 марта, заявлении канадского ведомства, передает УНН.
В то же время в Минюсте Канады отметили, что начало процедуры экстрадиции - это лишь первый шаг.
В качестве следующего Верховный суд провинции Британская Колумбия 6 марта должен начать рассмотрение дела и назначить слушания, говорится в сообщении ведомства.
Окончательное решение об экстрадиции гражданки КНР в США должен принять министр юстиции Канады, напоминает агентство новостей AP.
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Как сообщал УНН, китайские власти требует от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.
Германия выразила поддержку Канаде в ее споре с Китаем по компании Huawei.
Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
В Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желание США нанести удар по компании.
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Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Деннис Родман.
12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.