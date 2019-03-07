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Huawei подала позов до суду проти уряду США

Huawei подала позов до суду проти уряду США

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei заявив, що подав позов проти уряду США до федерального суду в Техасі, оскаржуючи конституційність заборони купувати його обладнання державним органам в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Розділ 889 закону про державну оборону США, підписаного президентом США в серпні 2018 року, забороняє американським федеральним агентствам і їх підрядникам купувати обладнання та послуги Huawei.

"Ця заборона не тільки незаконна, а й обмежує участь Huawei в чесній конкуренції, що в кінцевому підсумку завдає шкоди споживачам США. Ми з нетерпінням чекаємо на вердикт суду і сподіваємося, що це піде на користь і Huawei, і американському народу", заявив в своїй заяві голова Huawei Го Пін.

Вашингтон лобіює союзників відмовитися від Huawei при створенні мобільних мереж п'ятого покоління (5G), грунтуючись на китайському законі 2017 року, що зобов'язує місцеві компанії співпрацювати з національною розвідкою.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Канади повідомило про початок процедури екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу.

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