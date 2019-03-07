Huawei подала иск в суд против правительства США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei заявил, что подал иск против правительства США в федеральный суд в Техасе, оспаривая конституционность запрета покупать его оборудование госорганам в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Раздел 889 закона о государственной обороне США, подписанного президентом США в августе 2018 года запрещает американским федеральным агентствам и их подрядчикам приобретать оборудование и услуги Huawei.
"Этот запрет не только незаконен, но и ограничивает участие Huawei в честной конкуренции, что в конечном итоге наносит вред потребителям США. Мы с нетерпением ждем вердикта суда и надеемся, что это пойдет на пользу и Huawei, и американскому народу", заявил в своем заявлении председатель Huawei Го Пин.
Вашингтон лоббирует союзников отказаться от Huawei при создании мобильных сетей пятого поколения (5G), основываясь на китайском законе 2017 года, обязывающем местные компании сотрудничать с национальной разведкой.
Напомним, Министерство юстиции Канады сообщило о начале процедуры экстрадиции в США финансового директора китайского технологического концерна Huawei Мэн Ваньчжоу.