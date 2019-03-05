ЗС США: ми змінюємо свої плани в Арктиці для протидії РФ та Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Пентагон змінює свої оперативні плани в Арктиці, щоб протистояти зростаючому впливу в регіоні Росії і Китаю. Про це заявив у вівторок на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США головнокомандувач Об’єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті, передає УНН з посиланням на “Голос Америки” та CNN.
“Ми зараз стикаємося з тим, що Північний морський шлях залишається відкритим довше. І наслідком цього є те, що збільшується зацікавленість в ньому з комерційної точки зору і з точки зору ресурсів”, — сказав він. “Китай, зокрема, намагається проникнути на Крайню Північ”, — уточнив генерал.
“Це створює конкуренцію. Росія, оскільки Північний морський шлях проходить найближче до її кордонів, знову відкрила аеродроми в регіоні, у них тепер є там радіолокаційні системи, вони стали на періодичній основі переміщати там різні системи озброєнь, щоб контролювати район”, — зазначив Скапаротті. “В результаті ми відновили наші плани: нам довелося змінити дислокацію деяких наших сил, ми поміняли свої оперативні плани, щоб ми могли забезпечити стримування. Ми посилаємо сигнал про те, як важлива Арктика для нас”, — повідомив генерал.
Як зазначав УНН, США розгорнули в Ізраїлі новітню систему ППО.