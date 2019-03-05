США розгорнули в Ізраїлі новітню систему ППО

Американські військові вперше розгорнули свою найсучаснішу систему повітряної і протиракетної оборони в Ізраїлі. Вони заявили, що рішення про швидке розгортання системи THAAD було прийняте "як демонстрація триваючих зобов'язань Сполучених Штатів щодо регіональної безпеки Ізраїлю"



"THAAD є найбільш сучасною інтегрованою системою повітряної і протиракетної оборони в світі, і ці навчання є демонстрацією, що американські сили є швидкими і можуть реагувати блискавично і непередбачувано на будь-яку загрозу, у будь-якому місці", - заявили в командуванні США.



Система була переміщена до Ізраїлю з американської повітряної бази у Техасі.



Зазначимо, що в Ізраїлі вже застосовувались різні модулі системи. Зокрема, її радар на постійній основі працює на базі ВПС "Набат" в Негеві, однак повне розгортання системи здійснюється вперше.



Навчання відбуваються на тлі посилення напруженості між Ізраїлем та Іраном через бомбардування Сирії ВПС Ізраїлю та заяві міністра закордонних справ Ірану, що не варто виключити можливість військового конфлікту між двома країнами.



Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що ізраїльська армія продовжує завдавати ударів по іранських об'єктах у Сирії.



Зазначимо, що у зоні ООС відбулись тренування з протиповітряної оборони.