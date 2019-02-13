У зоні ООС відбулись тренування з протиповітряної оборони

"За наказом Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва на початку тижня на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил відбулося практичне тренування сил і засобів протиповітряної оборони летовища", - йдеться у повідомленні.

Військові тренувались знищувати десант противника у повітрі та на землі. Підрозділи радіотехнічних військ мали завдання своєчасно виявити засоби повітряного нападу, а підрозділи ППО, що мають на озброєнні зенітні ракетні та зенітно-артилерійські комплекси і засоби, тренувалися у пошуку, супроводженні та умовному знищенні повітряних цілей.

На тренуваннях військові довели, що протиповітряна оборона аеродрому – надійна. Органи управління та підрозділи готові до виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил пройшло тренування підрозділів реактивної артилерії з РСЗВ "Ураган" на озброєнні.



