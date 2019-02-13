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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71881 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97703 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134041 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132869 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131049 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145310 просмотра

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В зоне ООС состоялись тренировки по противовоздушной обороне

В зоне ООС состоялись тренировки по противовоздушной обороне

Киев  •  УНН

 • 10739 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. На одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошла практическая тренировка сил и средств противовоздушной обороны аэродрома. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев в начале недели на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошли практическую тренировку силы и средства противовоздушной обороны аэродрома", - говорится в сообщении.

Военные тренировались уничтожать десант противника в воздухе и на земле. Подразделения радиотехнических войск имели задачу своевременно выявить средства воздушного нападения, а подразделения ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы и средства, тренировались в поиске, сопровождении и условном уничтожении воздушных целей.

На тренировках военные доказали, что противовоздушная оборона аэродрома - надежная. Органы управления и подразделения готовы к выполнению задач по назначению.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении.

Украинские Национальные Новости

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