В зоне ООС состоялись тренировки по противовоздушной обороне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошла практическая тренировка сил и средств противовоздушной обороны аэродрома. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев в начале недели на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошли практическую тренировку силы и средства противовоздушной обороны аэродрома", - говорится в сообщении.
Военные тренировались уничтожать десант противника в воздухе и на земле. Подразделения радиотехнических войск имели задачу своевременно выявить средства воздушного нападения, а подразделения ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы и средства, тренировались в поиске, сопровождении и условном уничтожении воздушных целей.
На тренировках военные доказали, что противовоздушная оборона аэродрома - надежная. Органы управления и подразделения готовы к выполнению задач по назначению.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении.