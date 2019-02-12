У зоні ООС пройшли навчання з РСЗВ "Ураган"

"За наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил нещодавно відбулося практичне тренування підрозділів реактивної артилерії з РСЗВ "Ураган" на озброєнні. Зокрема, було відпрацьовано дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції та здійсненням наведення на ціль", - повідомили у штабі.

Поставлене завдання, як зазначається, реактивники виконали на оцінку "добре", показавши гарний вишкіл та високу професійну майстерність. "Своїми діями вони вкотре довели здатність швидко висунутися з району відведення, здійснювати марш, розгортання у районі вогневих позицій та точно наводитись на ворожі цілі для їх подальшого ураження", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, Об'єднані сили перевірили боєготовність РСЗВ "Смерч".