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У зоні ООС пройшли навчання з РСЗВ "Ураган"

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У районі проведення операції Об'єднаних сил пройшло тренування підрозділів реактивної артилерії з РСЗВ "Ураган" на озброєнні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"За наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил нещодавно відбулося практичне тренування підрозділів реактивної артилерії з РСЗВ "Ураган" на озброєнні. Зокрема, було відпрацьовано дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції та здійсненням наведення на ціль", - повідомили у штабі.

Поставлене завдання, як зазначається, реактивники виконали на оцінку "добре", показавши гарний вишкіл та високу професійну майстерність. "Своїми діями вони вкотре довели здатність швидко висунутися з району відведення, здійснювати марш, розгортання у районі вогневих позицій та точно наводитись на ворожі цілі для їх подальшого ураження", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, Об'єднані сили перевірили боєготовність РСЗВ "Смерч".

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