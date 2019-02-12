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В зоне ООС прошли учения с РСЗО "Ураган"

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил недавно прошла практическая тренировка подразделений реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган" на вооружении. В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель", - сообщили в штабе.

Поставленную задачу, как отмечается, реактивники выполнили на оценку "хорошо", показав хорошую выучку и высокое профессиональное мастерство. "Своими действиями они в очередной раз доказали способность быстро выдвинуться из района отвода, совершать марш, развертывание в районе огневых позиций и точно наводиться на вражеские цели для их дальнейшего поражения", - отметили в штабе.

Напомним, Объединенные силы проверили боеготовность РСЗО "Смерч".

Украинские Национальные Новости

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