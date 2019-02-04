Об'єднані сили перевірили боєготовність РСЗВ "Смерч"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Бойову готовність підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків РСЗВ "Смерч", перевірили за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"За наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва була здійснена перевірка бойової готовності підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків РСЗВ "Смерч", - повідомили у штабі.
Вказано, що військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки й точність її наведення.
"Результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ "Смерч" готові до застосування, а військовослужбовці добре навчені, що, безперечно, є наслідком постійних тренувань та занять з особовим складом, які проводяться в Об’єднаних силах", - додали у штабі.
Нагадаємо, у листопаді минулого року військові підігнали "Ураган" до Азовського моря.