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Об'єднані сили перевірили боєготовність РСЗВ "Смерч"

Об'єднані сили перевірили боєготовність РСЗВ "Смерч"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Бойову готовність підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків РСЗВ "Смерч", перевірили за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"За наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва була здійснена перевірка бойової готовності підрозділів реактивної артилерії, а саме бойових розрахунків РСЗВ "Смерч", - повідомили у штабі.

Вказано, що військовослужбовці відпрацювали завдання на швидкість переміщення установки й точність її наведення.

"Результати перевірки засвідчили, що підрозділи системи РСЗВ "Смерч" готові до застосування, а військовослужбовці добре навчені, що, безперечно, є наслідком постійних тренувань та занять з особовим складом, які проводяться в Об’єднаних силах", - додали у штабі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року військові підігнали "Ураган" до Азовського моря.

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