Объединенные силы проверили боеготовность РСЗО "Смерч"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", проверили по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч", - сообщили в штабе.
Указано, что военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - добавили в штабе.
Напомним, в ноябре прошлого года военные подогнали "Ураган" к Азовскому морю.