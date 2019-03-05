США развернули в Израиле новую систему ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. США проводят обучение по развертыванию в Израиле системы THAAD с целью отработки совместных действий с Армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Европейского командования армии США (EUCOM).
Американские военные впервые развернули свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны в Израиле. Они заявили, что решение про быстрое развертывание системы THAAD было принято "как демонстрация продолжающихся обязательств Соединенных Штатов по региональной безопасности Израиля"
"THAAD является наиболее современной интегрированной системой воздушной и противоракетной обороны в мире, и эти учения являются демонстрацией, что американские силы являются быстрыми и могут реагировать молниеносно и непредсказуемо на любую угрозу, в любом месте", - заявили в командовании США.
Система была перемещена в Израиль с американской воздушной базы в Техасе.
Отметим, что в Израиле уже применялись различные модули системы. В частности, ее радар на постоянной основе работает на базе ВВС "Набат" в Негеве, однако полное развертывание системы осуществляется впервые.
Учения проходят на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном из-за бомбардировки Сирии ВВС Израиля и заявлении министра иностранных дел Ирана, не стоит исключить возможность военного конфликта между двумя странами.
Напомним, УНН ранее сообщал, что израильская армия продолжает наносить удары по иранским объектам в Сирии.
Отметим, что в зоне ООС состоялись тренировки по противовоздушной обороны.