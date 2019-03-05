ВС США: мы меняем свои планы в Арктике для противодействия РФ и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Пентагон меняет свои оперативные планы в Арктике, чтобы противостоять растущему влиянию в регионе России и Китая. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки” и CNN.
“Мы сейчас сталкиваемся с тем, что Северный морской путь остается открытым дольше. И следствием этого является то, что увеличивается заинтересованность в нем с коммерческой точки зрения и с точки зрения ресурсов”, — сказал он. “Китай, в частности, старается проникнуть на Крайний Север”, — уточнил генерал.
“Это создает конкуренцию. Россия, поскольку Северный морской путь проходит ближе всего к ее границам, вновь открыла аэродромы в регионе, у них теперь есть там радиолокационные системы, они стали на периодической основе перемещать там различные системы вооружений, чтобы контролировать район”, — отметил Скапаротти. “В результате мы обновили наши планы: нам пришлось поменять дислокацию некоторых наших сил, мы поменяли свои оперативные планы, чтобы мы могли обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас”, — сообщил генерал.
Как отмечал УНН, США развернули в Израиле новую систему ПВО.