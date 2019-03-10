Трамп свідомо приховує від ЄС подробиці торгових переговорів США з Китаєм - ЗМІ

Джерела видання розповіли, що президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з Трампом в Білому домі в квітні минулого року запропонував замінити односторонній підхід США на торгових переговорах і виступити єдиним фронтом з Євросоюзом з метою врегулювати тертя з Китаєм. Президент США відповів відмовою, однак пообіцяв тримати Париж в курсі ходу консультацій з КНР. Майже через рік Трамп не дотримав свого слова, приховуючи від Макрона й інших партнерів в Європі зміст проекту підсумкового торгового угоди з Пекіном, називаючи його "своєю угодою".

За словами джерел газети, за такий жорсткий підхід ратує виключно Трамп, але не високопосадовці з членів його адміністрації.

"Ми бачимо це тільки з боку президента, але це зовсім не те, що ми чуємо від інших членів його адміністрації", - зауважило одне з джерел видання.

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Як приклад він назвав представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, який в січні у Вашингтоні провів п'яту за рахунком зустріч з єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем і міністром економіки Японії Хіросіге Секо, торкнувшись двосторонні торговельні відносини і реформу Світової організації торгівлі (СОТ).

При цьому, як зазначається в публікації, провідні країни ЄС пильно спостерігають за обговоренням майбутнього торгового угоди США - Китай на предмет можливих порушень правил СОТ. Одне з них не дозволяє державі надавати іншому учаснику організації знижки при оподаткуванні митами, не запропонувавши їх спочатку кола обраних країн-членів.

"Безумовно, ми будемо придивлятися до аспекту СОТ дуже уважно, коли дізнаємося, що представляє собою угода (США і КНР)", - сказало одне з джерел.

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Нагадаємо, на початку грудня 2018 року Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше. Термін ув'язнення торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.

З 1 січня Пекін і Вашингтон проводять 90-денні переговори, в ході яких організовуються регулярні зустрічі між представниками китайського та американського торгових відомств. Перший раунд прямого діалогу з цих питань відбувся 7-9 січня в Китаї. Основне завдання консультацій - знайти прийнятні для обох сторін варіанти взаємодії, які дозволять вирішити ключові проблеми: величезний і постійно зростаючий дисбаланс в китайсько-американській торгівлі, утруднений доступ до ринків, недостатньо ефективний захист інтелектуальної власності, обмеження на експорт новітніх технологій, труднощі в сфері кібербезпеки і при боротьбі зі злочинами в інтернеті.

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У липні 2018 року американський лідер і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підписали угоду, що вже припинило загрозу введення додаткових мит на ввезення в США європейських автомобілів і автокомпонентів. Уряд США аргументує необхідність цих заходів тими ж принципами захисту національної безпеки, на підставі яких в березні були введені мита на імпорт сталі та алюмінію.

Як повідомляв УНН, раніше переговори США і КНР із питань торгівлі були припинені у середині вересня минулого року, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе в Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

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З 24 вересня 2018 року в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг.