Китай погодився обговорити на торгових переговорах з США хакерські атаки

Відповідно до інформації компанії, міністр фінансів США Стівен Мнучін і американський представник на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер планують провести їх в Пекіні на початку наступного тижня.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що черговий раунд переговорів між Пекіном і Вашингтоном пройде в середині лютого в столиці Китаю і що з американського боку в ньому візьмуть участь Мнучін і Лайтхайзер.

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Як повідомляв УНН, 7 грудня КНР і США зробили заяву, що вони переконані в тому, що сторонам вдасться протягом наступних 90 днів укласти угоду з торгівлі.

Переговори США і КНР із питань торгівлі були припинені у середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе в Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

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З 24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг.