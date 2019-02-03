Лідери США та Китаю можуть провести зустріч на території В'єтнаму

За даними видання, американський лідер згадував про зустріч зі своїм китайським колегою раніше на цьому тижні, коли у Вашингтоні перебувала делегація КНР для проведення чергового раунду торговельних консультацій. За словами Трампа, він розраховує провести одну або дві особистих зустрічі з Сі Цзіньпіном, щоб фіналізувати торговельну угоду.

У четвер віце-прем’єр Держради КНР Лю Хе, який очолював торгову делегацію КНР, передав Трампу послання від Сі Цзіньпіна. Президент США повідомив в п’ятницю журналістам в Білому домі, що не виключає особистої зустрічі з головою КНР до і після нового саміту США — КНДР.

Як повідомляв УНН, у традиційній промові перед Конгресом Трамп планує повідомити, що США не воюватимуть у всьому світі.