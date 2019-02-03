Лидеры США и Китая могут провести встречу на территории Вьетнама

По данным издания, американский лидер упоминал про встречу со своим китайским коллегой ранее на этой неделе, когда в Вашингтоне находилась делегация КНР для проведения очередного раунда торговых консультаций. По словам Трампа, он рассчитывает провести одну или две личных встречи с Си Цзиньпином, чтобы финализировать торговую сделку.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавлял торговую делегацию КНР, передал Трампу послание от Си Цзиньпина. Президент США сообщил в пятницу журналистам в Белом доме, что не исключает личной встречи с председателем КНР до и после нового саммита США — КНДР.

Как сообщал УНН, в традиционной речи перед Конгрессом Трамп планирует сообщить, что США не будут воевать во всем мире.