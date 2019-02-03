Лидеры США и Китая могут провести встречу на территории Вьетнама

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин рассматривают возможность проведения встречи в Дананге 27-28 февраля. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает УНН.

По данным издания, американский лидер упоминал про встречу со своим китайским коллегой ранее на этой неделе, когда в Вашингтоне находилась делегация КНР для проведения очередного раунда торговых консультаций. По словам Трампа, он рассчитывает провести одну или две личных встречи с Си Цзиньпином, чтобы финализировать торговую сделку.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавлял торговую делегацию КНР, передал Трампу послание от Си Цзиньпина. Президент США сообщил в пятницу журналистам в Белом доме, что не исключает личной встречи с председателем КНР до и после нового саммита США — КНДР.

Как сообщал УНН, в традиционной речи перед Конгрессом Трамп планирует сообщить, что США не будут воевать во всем мире.

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