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У традиційній промові перед Конгресом Трамп планує повідомити, що США не воюватимуть у всьому світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі з промовою “Про становище країни” повідомить про намір покласти край участі США в збройних конфліктах за кордоном. Про це в п’ятницю заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США, інформує УНН.

“Президент розповість про намір покласти край нескінченним війнам за кордоном”, — сказав він. За його словами, президент також “згадає в своєму виступі кризу в Венесуелі”. Він не став уточнювати, чи буде порушена в виступі тема виходу США з ДРСМД.

Майбутня промова в частині міжнародного порядку практично буде повторювати торішню: Трамп торкнеться, зокрема, торговельної угоди США з іншими державами, нелегальну міграцію, відносини з Китаєм.

Нагадуємо, Дональд Трамп прийняв запрошення спікера Палати представників Ненсі Пелосі і виступить 5 лютого з щорічним посланням “Про становище країни” до обох палат Конгресу. Спочатку передбачалося, що республіканець Трамп виступить з цією промовою 29 січня, проте демократ Пелосі відмовила йому в праві виступити в стінах Конгресу через припинення роботи частини уряду США. Бюджетна криза вибухнула в Вашингтоні в зв’язку з тим, що правляча Республіканська і опозиційна Демократична партії не змогли прийти до компромісу щодо виділення коштів на зміцнення контролю над кордоном з Мексикою.

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