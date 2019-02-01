В традиционной речи перед Конгрессом Трамп планирует сообщить, что США не будут воевать во всем мире

“Президент расскажет о намерении положить конец бесконечным войнам за рубежом”, — сказал он. По его словам, президент также “упомянет в своем выступлении кризис в Венесуэле”. Он не стал уточнять, будет ли затронута в выступлении тема выхода США из ДРСМД.

Предстоящая речь в части международной повестки практически будет повторять прошлогоднюю: Трамп затронет, в частности, торговые сделки США с другими государствами, нелегальную миграцию, отношения с Китаем.

Напоминаем, Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и выступов 5 февраля с ежегодным посланием “О положении страны” в обе палаты Конгресса. Первоначально предполагалось, что республиканец Трамп выступит с этой речью 29 января, однако демократ Пелоси отказала ему в праве выступить в стенах Конгресса из-за прекращения работы части правительства США. Бюджетный кризис разразился в Вашингтоне в связи с тем, что правящая Республиканская и оппозиционная Демократическая партии не смогли прийти к компромиссу относительно выделения средств на укрепление контроля над границей с Мексикой.