США звинуватили Huawei в промисловому шпигунстві

Як зазначив Уітекер, оголошення Huawei були пред’явлені в Нью-Йорку і Сіетлі (штат Вашингтон).

Прокуратура в Сіетлі стверджує, що дочірні структури Huawei з 2012 року намагалися отримати дані про обладнання, яке американська компанія T-Mobile застосовувала для перевірок смартфонів. Технічні фахівці Huawei нібито фотографували вказане обладнання і викрали деякі його елементи.

У Huawei, за твердженням влади США, розраховували створити власні системи, аналогічні тим, які були у T-Mobile.

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Згідно з документами, опублікованими Мін’юстом США, в Нью-Йорку Huawei і декількох її співробітників звинувачують у фінансовому шахрайстві, відмиванні коштів і порушення санкцій США щодо Ірану.

Уітекер також додав, що США вдячні Канаді за сприяння в справі фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і домагаються її видачі.

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“Як вже повідомлялося, в грудні канадська влада затримали фінансового директора Huawei в Ванкувері, — повідомив він. — Це було зроблено відповідно до існуючого у США договором з Канадою про видачу. США в даний час домагаються її екстрадиції. Ми вдячні уряду Канади за наполегливість і суворе дотримання закону”.

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На питання про те, чи зможе Huawei продовжувати бізнес в США, якщо Мен Ваньчжоу буде засуджена, Уітекер не дав прямої відповіді.

"У США існують певні правила того, яким чином особи, засуджені за злочини, можуть брати участь в економічній діяльності", - сказав він.

Міністр торгівлі США Уілбур Росс, який був присутній на прес-конференції, також ухилився від відповіді. "Ми не коментуємо справи, за якими триває розслідування", - заявив він.

США повинні направити Канаді запит про екстрадицію Мен Ваньчжоу до 30 січня.

Довідка УНН: Huawei — один з провідних китайських виробників смартфонів. У 2017 році чистий прибуток компанії склав 47,5 млрд юанів (більше 7,5 млрд доларів).

Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У свою чергу, у Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

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Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.