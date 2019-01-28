США звинуватили Huawei в промисловому шпигунстві

ukru
23 березня, 12:58 • 158463 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 402787 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 398848 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 385856 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 392995 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293342 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243853 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 472939 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174361 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 406021 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4.4 м/с
55 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336363 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320477 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 274953 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 212831 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262093 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 391850 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 472939 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 406021 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 361891 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156134 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153366 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154543 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149076 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 152971 перегляди
Актуальне
США звинуватили Huawei в промисловому шпигунстві

США звинуватили Huawei в промисловому шпигунстві

Київ • УНН

 • 11425 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Федеральна влада США пред'явили звинувачення компанії Huawei в ряді злочинів, в тому числі в промисловому шпигунстві, фінансовому шахрайстві, порушенні санкцій і перешкоджанні правосуддю. Про це заявив виконуючий обов'язки генпрокурора США Метью Уітекер, передає УНН.

Як зазначив Уітекер, оголошення Huawei були пред’явлені в Нью-Йорку і Сіетлі (штат Вашингтон).

Прокуратура в Сіетлі стверджує, що дочірні структури Huawei з 2012 року намагалися отримати дані про обладнання, яке американська компанія T-Mobile застосовувала для перевірок смартфонів. Технічні фахівці Huawei нібито фотографували вказане обладнання і викрали деякі його елементи.

У Huawei, за твердженням влади США, розраховували створити власні системи, аналогічні тим, які були у T-Mobile.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США розпочали розслідування щодо Huawei

Згідно з документами, опублікованими Мін’юстом США, в Нью-Йорку Huawei і декількох її співробітників звинувачують у фінансовому шахрайстві, відмиванні коштів і порушення санкцій США щодо Ірану.

Уітекер також додав, що США вдячні Канаді за сприяння в справі фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і домагаються її видачі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США переконують країни-союзники відмовитись від китайської техніки Huawei

“Як вже повідомлялося, в грудні канадська влада затримали фінансового директора Huawei в Ванкувері, — повідомив він. — Це було зроблено відповідно до існуючого у США договором з Канадою про видачу. США в даний час домагаються її екстрадиції. Ми вдячні уряду Канади за наполегливість і суворе дотримання закону”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардепи вивчатимуть питання щодо ймовірного шпіонажу за допомогою гаджетів Huawei

На питання про те, чи зможе Huawei продовжувати бізнес в США, якщо Мен Ваньчжоу буде засуджена, Уітекер не дав прямої відповіді.

"У США існують певні правила того, яким чином особи, засуджені за злочини, можуть брати участь в економічній діяльності", - сказав він.

Міністр торгівлі США Уілбур Росс, який був присутній на прес-конференції, також ухилився від відповіді. "Ми не коментуємо справи, за якими триває розслідування", - заявив він.

США повинні направити Канаді запит про екстрадицію Мен Ваньчжоу до 30 січня.

Довідка УНН: Huawei — один з провідних китайських виробників смартфонів. У 2017 році чистий прибуток компанії склав 47,5 млрд юанів (більше 7,5 млрд доларів).

Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У свою чергу, у Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Китаю вважає неетичними твердження про небезпечність продукції Huawei

Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35