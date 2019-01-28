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США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Киев  •  УНН

 • 11413 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Федеральные власти США предъявили обвинения компании Huawei в ряде преступлений, в том числе в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер, передает УНН.

Как он указал, объявления Huawei были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон).

Прокуратура в Сиэтле утверждает, что дочерние структуры Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для проверок смартфонов. Технические специалисты Huawei якобы фотографировали указанное оборудование и похитили некоторые его элементы.

В Huawei, по утверждению властей США, рассчитывали создать собственные системы, аналогичные тем, которые имелись у T-Mobile.

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Согласно документам, опубликованным минюстом США, в Нью-Йорке Huawei и нескольких ее сотрудников обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании средств и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Уитэкер также добавил, что США признательны Канаде за содействие в деле финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и добиваются ее выдачи.

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"Как уже сообщалось, в декабре канадские власти задержали финансового директора Huawei в Ванкувере, - сообщил он. - Это было сделано в соответствии с существующим у США договором с Канадой о выдаче. США в настоящее время добиваются ее экстрадиции. Мы признательны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона".

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На вопрос о том, сможет ли Huawei продолжать бизнес в США, если Мэн Ваньчжоу будет осуждена, Уитэкер не дал прямого ответа.

"В США существуют определенные правила того, каким образом лица, осужденные за преступления, могут участвовать в экономической деятельности", - сказал он.

Министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на пресс-конференции, также уклонился от ответа. "Мы не комментируем дела, по которым продолжается расследование", - заявил он.

США должны направить Канаде запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу до 30 января.

Справка УНН: Huawei - один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более $7,5 млрд).

Как сообщал УНН, китайские власти требует от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называет ее арест нарушением прав человека и международных норм.

Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

В свою очередь, в Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании.

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Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Деннис Родман.

12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.

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