Трамп переконаний, що США і Китай укладуть торговельну угоду протягом 90 днів

“Повідомлення з Китаю: „Команди обох сторін в даний час благополучно ведуть переговори і конструктивно взаємодіють. Ми повністю впевнені в тому, що угода (про торгівлю) може бути укладена протягом наступних 90 днів“. Я згоден”, — написав американський лідер.

У вівторок міністерство комерції КНР заявило, що переговори з США про усунення торгово-економічних протиріч просуваються успішно і Китай очікує від них позитивних результатів. У Пекіні запевнили, що китайська сторона “буде спиратися на консенсус, який був досягнутий, і діяти за відповідними напрямами”. Як зазначалося, Китай має намір активно здійснювати взаємодію з США відповідно до дорожньої карти і запланованого графіку переговорів, на які відведено 90 днів.

1 грудня Трамп і Сі Цзіньпін під час своєї зустрічі на полях саміту G20 в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців кроки, спрямовані на укладення торговельної угоди. При цьому глава Білого дому погодився не підвищувати з 1 січня тарифи на китайську продукцію з 10% до 25%, на загальну суму 200 млрд доларів.

