Трамп убежден, что США и Китай заключат торговое соглашение в течение 90 дней

“Сообщение из Китая: „Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение (по торговле) может быть заключено в течение следующих 90 дней“. Я согласен”, — написал американский лидер.

Во вторник министерство коммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно и Китай ожидает от них положительных результатов. В Пекине заверили, что китайская сторона “будет опираться на консенсус, который был достигнут, и действовать по соответствующим направлениям”. Как отмечалось, Китай намерен активно осуществлять взаимодействие с США в соответствии с дорожной картой и намеченным графиком переговоров, на которые отведено 90 дней.

1 декабря Трамп и Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10% до 25%, на общую сумму 200 млрд долларов.

