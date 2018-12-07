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Трамп убежден, что США и Китай заключат торговое соглашение в течение 90 дней

Киев • УНН

 • 9171 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. КНР и США убеждены в том, что сторонам удастся в течение следующих 90 дней заключить соглашение по торговле. Соответствующее сообщение Пекина привел в четверг президент США Дональд Трамп в своем Twitter, выразив с ним согласие, информирует УНН.

Трамп убежден, что США и Китай заключат торговое соглашение в течение 90 дней

“Сообщение из Китая: „Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение (по торговле) может быть заключено в течение следующих 90 дней“. Я согласен”, — написал американский лидер.

Во вторник министерство коммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно и Китай ожидает от них положительных результатов. В Пекине заверили, что китайская сторона “будет опираться на консенсус, который был достигнут, и действовать по соответствующим направлениям”. Как отмечалось, Китай намерен активно осуществлять взаимодействие с США в соответствии с дорожной картой и намеченным графиком переговоров, на которые отведено 90 дней.

1 декабря Трамп и Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию с 10% до 25%, на общую сумму 200 млрд долларов.

Statement from China: "The teams of both sides are now having smooth communications and good cooperation with each other. We are full of confidence that an agreement can be reached within the next 90 days. "I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018

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