Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Соединённые Штаты не ищут смены режима в Иране. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил президент США Дональд Трамп, на фоне усиливающейся напряженности в отношениях между двумя Ираном и США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.
"Я не стремлюсь навредить Ирану вообще. Я хочу, чтобы Иран сказал: "Нет ядерного оружия", - сказал Трамп.
Президент США, который еще в прошлые выходные угрожал, что война станет "официальным концом Ирана", казался "куда более приветливым", чтобы сесть за стол переговоров с руководством страны, отмечает издание.
Но обе стороны продемонстрировали мало признаков готовности к переговорам, поскольку США готовятся к развертыванию дополнительных войск в регионе.
Приводя доводы в пользу пересмотренного ядерного соглашения с Тегераном, Трамп повторил те же слова, которые он использовал для утверждений, что Северная Корея в конечном итоге откажется от своего ядерного оружия, что пока не увенчалось результатом, пишет издание.
"Я думаю, что мы заключим сделку", - сказал Трамп в понедельник.
"Я думаю, что Иран, опять же, я думаю, что Иран обладает огромным экономическим потенциалом. И я с нетерпением жду возможности вернуться к той стадии, когда они смогут это продемонстрировать", - добавил президент США.
"Это великий народ. У нее есть шанс стать великой страной с таким же руководством. Мы не ищем смены режима. Я просто хочу прояснить это. Мы стремимся к отсутствию ядерного оружия", - отметил Трамп.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что приветствует помощь премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пытающегося вести переговоры с Ираном в качестве третьей стороны.