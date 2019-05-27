Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

КИЕВ. 27 мая. УНН. Соединённые Штаты не ищут смены режима в Иране. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил президент США Дональд Трамп, на фоне усиливающейся напряженности в отношениях между двумя Ираном и США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.