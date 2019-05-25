Іран назвав "небезпечною" відправку військ США на Близький Схід

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у суботу, що рішення США розмістити більше військ на Близькому Сході у відповідь на ймовірну загрозу з боку Ірану є "надзвичайно небезпечним" для миру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.