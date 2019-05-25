Іран назвав "небезпечною" відправку військ США на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у суботу, що рішення США розмістити більше військ на Близькому Сході у відповідь на ймовірну загрозу з боку Ірану є "надзвичайно небезпечним" для миру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Сполучені Штати заявили, що відправляють 1500 військовослужбовців у регіон, називаючи це зусиллями щодо зміцнення оборони проти Тегерана, і звинуватили Корпус вартових Ісламської революції Ірану у прямій відповідальності за напади на танкери у цьому місяці.
"Американці висунули такі звинувачення, щоб виправдати свою ворожу політику і підняти ступінь напруженості у Перській затоці", - заявив Заріф державному ЗМІ.
"Розширення присутності США у нашому регіоні надзвичайно небезпечно і загрожує міжнародному миру і безпеці, і це потрібно вирішувати", - сказав він.
Раніше ЗМІ дізналися про плани США відправити на Близький Схід до 10 тисяч військових.